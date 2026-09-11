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«Реал» огласил заявку на матч против «Райо Вальекано»

«Реал» огласил заявку на матч против «Райо Вальекано»

12 сентября «Реал» примет на своем поле «Райо Вальекано» в матче 5-го тура Ла Лиги.12 сентября «Реал» примет на своем поле «Райо Вальекано» в матче 5-го тура Ла Лиги.

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