Одна из любимых: как получить максимум удовольствия в позе догги-стайл

Твой лучший секс может быть сзади. Не в смысле «позади, в прошлом», а буквально — в догги-стайл. Эта поза во многих опросах спорит за лидерство с миссионеркой (особенно у молодежи), и любят ее представители обоих полов.
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