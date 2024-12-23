В Александро-Невском полиция нашла укравших водоразборную колонку 3 мужчин

На одной из улиц поселка местные жители остались без водоразборной колонки. Полицейские начали искать свидетелей таинственного похищения - и нашли людей, видевших, как компания тащила металлический корпус колонки.
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