В России повысят зарплаты бюджетникам и некоторые социальные выплаты

На эти цели правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей Правительство РФ выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам и выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.
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