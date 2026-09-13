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Цена разрыва. Противостояние с Россией разрушает Германию безо всякой войны

Цена разрыва. Противостояние с Россией разрушает Германию безо всякой войны

Так уж повелось, что сторонники нынешнего германского курса на конфронтацию с Россией предпочитают измерять его последствия исключительно геополитическими категориями.

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