КНДР при надобности попросит РФ о помощи в ликвидации последствий наводнений

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил, что он благодарен лидеру Российской Федерации Владимиру Путину, ранее пособолезновавшему ему из-за проблем с наводнением в северных и западных регионах державы.
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