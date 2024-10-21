В Челябинске многоквартирный дом превратился в «ночной клуб»

Один из многоквартирных домов Челябинска превратился в круглосуточный «ночной клуб». Метаморфоза, которая совсем не радует жильцов, произошла на улице Энергетиков: люстры, бра и прочие светильники превратились в стробоскопы и «моргают» без остановки.
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