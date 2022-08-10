Жители Новолуганского рассказали об ударах боевиков по жилым домам

Жители освобожденного от украинских боевиков поселка Новолуганское Донецкой Народной Республики (ДНР) 9 августа рассказали корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, как радикалы устраивали обстрелы по жилым кварталам в этом населенном пункте.