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Жители Новолуганского рассказали об ударах боевиков по жилым домам

Жители Новолуганского рассказали об ударах боевиков по жилым домам

Жители освобожденного от украинских боевиков поселка Новолуганское Донецкой Народной Республики (ДНР) 9 августа рассказали корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову, как радикалы устраивали обстрелы по жилым кварталам в этом населенном пункте.

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