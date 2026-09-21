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Газета.ру

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Украинский депутат Юрчишин заявил, что русскоязычных украинцев быть не может

Украинский депутат Юрчишин заявил, что русскоязычных украинцев быть не может

Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями всех русскоязычные украинцев.

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