Despite German State Stimulus: Machinery Industry Braces For A Catastrophic Year Submitted by Thomas Kolbe Friedrich Merz does not make it easy to interpret current economic data correctly.
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