Волков о 2-2 с ЦСКА: «СКА все 4 матча играл в свою игру. Надо продолжать делать свое дело»

Александр Волков оценил победу над ЦСКА (3:2) в Кубке Гагарина. Нападающий СКА поделился мнением после 4-го матча финала Запада (2-2 в серии).

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