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Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова в связи с произошедшим, как утверждают в Хельсинки, нарушением финского воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.

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