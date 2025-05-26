Российского посла вызвали в МИД Финляндии

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова в связи с произошедшим, как утверждают в Хельсинки, нарушением финского воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.
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