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В Минобороны России рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

В Минобороны России рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что сотрудники военной полиции предоставили находящимся в Запорожской области украинским пленным из Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность связаться со своими родственниками.

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