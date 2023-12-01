В Минобороны России рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что сотрудники военной полиции предоставили находящимся в Запорожской области украинским пленным из Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность связаться со своими родственниками.
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