Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ТРЮДОнуло

ТРЮДОнуло

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну что, две красные чёрточки добрались и до Канады и теперь в списке уволенных прибыло.

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