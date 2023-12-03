Перед концертом Басты в Петербурге задержали торговца проходками

Также на концерт не пустили нескольких человек с сомнительными бейджами. Перед концертом Басты в районе «Газпром Арены» задержали мужчину, который продавал проходки и аккредитации на шоу, в отношении нарушителя возбудили административное дело.
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