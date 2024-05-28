Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве»

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет инклюзивный пикник 1 и 2 июня в парках, музеях, культурных центрах и других учреждениях, подведомственных столичному Департаменту культуры, пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей в рамках фестиваля «Лето в Москве.