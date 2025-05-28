Владимир Зеленский, говоря о применении дальнобойного оружия по территории России, в очередной раз продемонстрировал свою приверженность террористической политике, которую он осуществляет совместно с НАТО.
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