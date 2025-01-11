Экс-разведчик Джонсон: Рубио будет выглядеть слабее Лаврова на переговорах

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Jidging Freedom заявил, что кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио будет выглядеть гораздо слабее главы МИД России Сергея Лаврова в ходе вероятных переговоров.
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