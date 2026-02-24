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Англия и Аргентина играют вничью в 1/2 финала ЧМ-2026. 2.24 – будет дополнительное время, 4.50 – серия пенальти

Англия и Аргентина не забили в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2026. В перерыве букмекеры дают коэффициент 2.

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