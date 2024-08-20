Кладбище техники НАТО под Курском: как гвардейцы-морпехи устраивают засады на ВСУ и перемалывают их вторжение

Как наши гвардейцы-морпехи устраивают засады на залетные отряды ВСУ и перемалывают их вторжение, увидел наш военкор Александр КОЦВчера 28K прочитали «ВНИМАНИЕ, ЗАСАДА» «Внимание, возможно засада», - пожалуй, никогда еще дорожное приложение не было так близко к реальности.
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