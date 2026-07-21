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Узбекистан стал мировым лидером по темпам роста венчурных инвестиций

Узбекистан стал мировым лидером по темпам роста венчурных инвестиций

Узбекистан занял первое место в мире по темпам роста венчурных инвестиций. Согласно данным аналитической платформы Dealroom, во втором квартале 2026 года объем привлеченного венчурного капитала в стране увеличился на 539,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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