Узбекистан стал мировым лидером по темпам роста венчурных инвестиций

Узбекистан занял первое место в мире по темпам роста венчурных инвестиций. Согласно данным аналитической платформы Dealroom, во втором квартале 2026 года объем привлеченного венчурного капитала в стране увеличился на 539,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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