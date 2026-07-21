Узбекистан стал мировым лидером по темпам роста венчурных инвестиций

Узбекистан занял первое место в мире по темпам роста венчурных инвестиций. Согласно данным аналитической платформы Dealroom, во втором квартале 2026 года объем привлеченного венчурного капитала в стране увеличился на 539,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.