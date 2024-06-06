Шпион задержан в Москве. Он француз и работник Швейцарского центра гуманитарного диалога. Это такая двойная пощечина, как Швейцарии, где будет русофобский саммит, так и Франции, которая в лице Макрона собирается отправить войска на Украину.
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