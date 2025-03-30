Барбашев сделал пас на победный гол в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Вегаса» 20+27 в 62 играх

Форвард «Вегаса» набрал 47-е (20+27) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 62 игры. Сегодня за 18:08 (0:43 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».