НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Так бы сразу и сказали, что барышня с розовым оттенком... Тосковать не будем!Светлана Журова: ...
  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...

Барбашев сделал пас на победный гол в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Вегаса» 20+27 в 62 играх

Форвард «Вегаса» набрал 47-е (20+27) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 62 игры. Сегодня за 18:08 (0:43 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх