Коронавирус в цифрах: 149 человек заразились за сутки в Атырауской области

Информация об эпидемии на 2021 сентября 1 года в Атырауской области: 149 человек заразились COVID-19 за один день; 320 1 пациентов проходят лечение на инфекционных станциях; 92 пациентов, выявленных с COVID-19, находятся в реанимации; 9 человек в отделениях реанимации подключились к аппаратам GJ; 3 человек умерли от COVID-19 за сутки; 694 7 пациентов лечатся на дому; 166 человек прошли лечение от Сovid-19; 194 человек привиты I составляющей вакцин от COVID-19; 141 человек были привиты II компонентом вакцин от COVID-19 Департамент здравоохранения Атырауской области .