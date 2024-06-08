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Кобяков: 59 стран заявили о намерении вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Кобяков: 59 стран заявили о намерении вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

О намерениях присоединиться к объединениям БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявляют 59 стран, рассказал журналистам 8 июня советник президента России Владимира Путина , ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков .

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