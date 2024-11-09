Telegraph: Лондон может поднять оборонные расходы до 2,5% ВВП из-за Трампа

Великобритания может увеличить оборонные расходы государства до уровня 2,5 процента ВВП. Такие планы вынашивает британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, Лейбористской партии и ВПК.
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