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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» не побеждает в РПЛ 4 матча подряд – поражение от «Зенита» и 3 ничьих

«Краснодар» продлил серию матчей без побед в Альфа-Банк РПЛ . Сегодня команда  Мурада Мусаева уступила « Зениту » со счетом 2:3 в 10-м туре чемпионата России.

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