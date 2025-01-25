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Чему городским мужчинам стоит поучиться у оленеводов Тундры. Мнение девушки из Якутии

Чему городским мужчинам стоит поучиться у оленеводов Тундры. Мнение девушки из Якутии

Анна выросла в палатке на просторах Тундры, среди холодных ветров и бескрайних просторов. Её семья, как и многие другие семьи ненцев, вела кочевой образ жизни, перемещаясь с места на место в поисках лучших условий для своих оленей.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Они вообще герои, раз там живут. Вот я бы точно не смогла.Нужна привычка.
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14 час.
Александр Николаев
Поддерживаю, 30 полевых сезонов от тундры до степей
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13 час.
O
OlegЫЧ
По её лицу видно что русские геологи всвое время неподалёку проходили.
Ответить
2 час.

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