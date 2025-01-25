Чему городским мужчинам стоит поучиться у оленеводов Тундры. Мнение девушки из Якутии

Анна выросла в палатке на просторах Тундры, среди холодных ветров и бескрайних просторов. Её семья, как и многие другие семьи ненцев, вела кочевой образ жизни, перемещаясь с места на место в поисках лучших условий для своих оленей.
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