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Русская весна

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Закопаться на фронте и производить оружие в тылу. Какая может быть стратегия Украины в 2024 году

Закопаться на фронте и производить оружие в тылу. Какая может быть стратегия Украины в 2024 году

В последнее время все больше появляется публикаций в западных СМИ и заявлений экспертов о том, что Украине следует перейти к обороне и делать ставку на возрождение экономики и собственное производство оружия.

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