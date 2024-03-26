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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов о трассе в Тюмени: «Не люблю такие, не получается отдохнуть даже на прямой. В какой‑то момент начинается мучение, тебя просто разбалтывает»

Сегодня Латыпов завоевал бронзу Альфа-Банк чемпионата России в гонке преследования. Победил Иван Колотов, вторым стал Александр Логинов.

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