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Принц Мирко Болгарский объявил о помолвке с коллегой-врачом

В европейской королевской семье скоро состоится ещё одна свадьба. Принц Мирко Болгарский, внук последнего болгарского царя Симеона II, объявил о помолвке со своей давней возлюбленной — врачом Мартой Эмбид.

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