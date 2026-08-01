Принц Мирко Болгарский объявил о помолвке с коллегой-врачом

В европейской королевской семье скоро состоится ещё одна свадьба. Принц Мирко Болгарский, внук последнего болгарского царя Симеона II, объявил о помолвке со своей давней возлюбленной — врачом Мартой Эмбид.
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