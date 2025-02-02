Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Вот в реале нашлась река с кипящей водой из русских народных сказок. Следовательно, русичи бывали на её берегах, прео...Тайна кипящей рек...
  • Владимир Акулов
    Человек  счастлив  тем  больше  ,  чем  меньше  он  придается  удовольствиям...Лучше  всего  делать полезные  дела...Философы и врачи ...
  • Воробей
    Хороший вопрос. Можно на него дать ответ с точки зрения потребностей Творца: раз Он сделал это верование возможным и ...Внеземная жизнь м...

Куда идут кораллы?

Куда идут кораллы?

Одиночные коралловые полипы медленно, но верно ползут туда, где жизнь стабильнее. Когда мы говорим о кораллах, то представляем огромные известковые конструкции на морском дне, образующие коралловые рифы, или ажурные ювелирные украшения, сделанные из обломков этих рифов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх