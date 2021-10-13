Гороскоп на 13 октября по знакам Зодиака: общение Овнам и молчание Рыбам

На протяжении среды на нас благотворно влияют энергии 7-х и 8-х лунных суток. Это значит, что почти до конца рабочего дня нам нужно быть максимально активными, а ближе к вечеру можно немного погрузиться в себя и проанализировать предварительные результаты текущего лунного месяца.