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Гороскоп на 13 октября по знакам Зодиака: общение Овнам и молчание Рыбам

Гороскоп на 13 октября по знакам Зодиака: общение Овнам и молчание Рыбам

На протяжении среды на нас благотворно влияют энергии 7-х и 8-х лунных суток. Это значит, что почти до конца рабочего дня нам нужно быть максимально активными, а ближе к вечеру можно немного погрузиться в себя и проанализировать предварительные результаты текущего лунного месяца.

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