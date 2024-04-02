День смеха - замечательный праздник, отмечаемый во всем мире, как взрослыми, так и детьми.Это возможность порадоваться жизни, поиграть, повеселиться и встретить весну с чудесным настроением, с горящими глазами и счастливыми улыбками!1 апреля в ГУО ´Детский сад № 1 г.