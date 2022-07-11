Американцы разглядели в словах Володина об Аляске важный намек

Аляска когда-то была частью России, пока США не купили эту территорию 30 марта 1867 года за 7,2 миллиона долларов-до сих пор некоторые, считают это спорной сделкой В свете напряженности между США и Россией, этот вопрос стал все чаще всплывать в СМИ.