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Американцы разглядели в словах Володина об Аляске важный намек

Американцы разглядели в словах Володина об Аляске важный намек

Аляска когда-то была частью России, пока США не купили эту территорию 30 марта 1867 года за 7,2 миллиона долларов-до сих пор некоторые, считают это спорной сделкой В свете напряженности между США и Россией, этот вопрос стал все чаще всплывать в СМИ.

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