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    Да не клоун уже прочухал, что он не жилец ( у него даже охрана, она же расстрельная команда из британцев) и поэтому б...Про Вовочку. Не а...
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С «азербайджанским» газом Европа перехитрила сама себя – Politico

С «азербайджанским» газом Европа перехитрила сама себя – Politico

Politico утверждает, что «европейский газовый гамбит Азербайджана — хорошая новость для России». Как пишет издание, западные страны надеются, что Азербайджан поможет им покончить с зависимостью от ископаемого топлива, поставляемого Москвой, и заключили ряд соглашений по природному газу даже во время переговоров по изменению климата COP29 в этом году.

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