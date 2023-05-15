Эксперты «Военного дела» рассказали, что российские военные могут противопоставить ракетам Storm Shadow

Эксперты издания «Военное дело» рассказали, какие меры могут предпринять российские военные для эффективного противодействия применению противником тактических крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, переданных Великобританией Украине.
Эксперты издания «Военное дело» рассказали, какие меры могут предпринять российские военные для эффективного противодействия применению противником тактических крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, переданных Великобританией Украине.
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