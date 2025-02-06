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Царьград

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Был сбит зенитчиками под Горьким. Поисковики нашли на дне озера немецкий "Мессер"

Был сбит зенитчиками под Горьким. Поисковики нашли на дне озера немецкий "Мессер"

Самолёт планируют поднять из-под водыДвухмоторный немецкий самолёт Messerschmitt Bf 110 обнаружили поисковики в Борском округе Нижегородской области.

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