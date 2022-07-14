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В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину

В офисе Зеленского признали превосходство ВС РФ над ВСУ и объяснили его причину

Для перехода украинской армии к контрнаступлению нужны бронированные машины. Об этом рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, указывая на потребность в поставках оружия Незалежной со стороны западных стран.

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