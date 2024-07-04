МЧС: Непогода может нарушить жизнеобеспечение жителей четырех регионов СФО

Шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду, мощные ливни и грозы с градом могут спровоцировать нарушение жизнеобеспечения жителей сразу четырех регионов Сибирского федерального округа России.
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