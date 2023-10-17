Новосибирский зоопарк получил разрешение на строительство вольера за 100 млн рублей

В дорогостоящем загоне планируют поселить японских макак.Японские макаки пополнят коллекцию Новосибирского зоопарка – как сообщил директор учреждения Андрей Шило, 16 октября мэрия города выдала разрешение для строительства вольера для приматов.
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