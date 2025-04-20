NYT: Путин показал Трампу и Уиткоффу, что СВО продолжится до достижения целей РФ

Президент России Владимир Путин дал понять лидеру США Дональду Трампу и его спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, что Москва продолжит спецоперацию на Украине (СВО), пока не достигнет более широких целей, включая недопущение расширения НАТО на Восток.