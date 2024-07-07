11 вещей, которые есть в летнем гардеробе каждой требовательной скандинавки

Скандинавский стиль прочно ассоциируется с минимализмом, но в последнее время он трансформировался. Современные шведки, датчанки и норвежки, оставаясь верными функциональности в стиле, внезапно сказали «бай-бай» скучным однотонным вещам.
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