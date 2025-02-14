На Украине заявили о наступлении ВС России на купянском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Андреевки и Фиголовки. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.
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