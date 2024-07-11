Дочь Началовой Вера Алдонина поступила во ВГИК

Дочь Юлии Началовой, Вера Алдонина, стала студенткой ВГИКа. Она сообщила об этом в своем блоге, упомянув, что будет учиться под руководством народного артиста РФ Александра Михайлова, известного по роли в фильме «Любовь и голуби».