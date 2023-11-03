В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Как слова Гуттериша об атаке ХАМАС на Израиль изменили статус ООН на Ближнем Востоке @ Xinhua/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов ООН подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары.