В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Как слова Гуттериша об атаке ХАМАС на Израиль изменили статус ООН на Ближнем Востоке @ Xinhua/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов ООН подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары.
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