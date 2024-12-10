Квартальная выручка Oracle не оправдала прогнозов

Выручка Oracle во втором квартале финансового года увеличилась на меньшую, нежели ожидали аналитики, величину, что было обусловлено жесткой конкуренцией между поставщиками баз данных и облачных сервисов, передает Yahoo! Finance.
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