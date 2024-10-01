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01.10.24==Курская дуга, 30 сентября: Прорыв ВС РФ под Плехово и таинственное исчезновение «хероев» в Теткино

Все больше сигналов из приграничья говорит о начале нашего наступления на оккупантов Эксперты, как наши, так и самостийные, дружно пишут, что в Курской области для укровермахта ситуация ухудшается с каждым днем.

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