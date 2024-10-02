Криптотрейдер Ансем отмечает несоответствие стимулов в некоторых мемкоинах селебрити

Известный крипто-трейдер Ansem признал ошибки в продвижении мемкоинов, рекламируемых знаменитостями. Ранее он активно поддерживал такие проекты, но многие из них потерпели крах, обогатив звезд и оставив обычных инвесторов ни с чем, многие из которых были его подписчиками.