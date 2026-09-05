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Итальянский генерал Ванначчи ответил Financial Times фото в советской шапке и с рюмкой водки

Итальянский генерал Ванначчи ответил Financial Times фото в советской шапке и с рюмкой водки

Отставной генерал и основатель новой правой партии «Футуро Национале» («Национальное будущее») Роберто Ванначчи опубликовал в соцсетях ироничный ответ на статью Financial Times, которая назвала его «троянским конем Москвы» в Италии.

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